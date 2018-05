Chelsea: Bakayoko veut que Conte reste

Auteur d'une première saison très moyenne à Chelsea, Tiémoué Bakayoko a néanmoins toujours reçu le soutien d'Antonio Conte, qui lui a accordé 23 titularisations en Premier League depuis l'entame de l'exercice en cours. Mais des rumeurs persistantes font état d'un départ inéluctable du technicien transalpin au terme de l'exercice en cours.

"Je ne m'occupe pas trop de tout ce qui se dit, répond l'international tricolore à ce sujet sur Sky Sports. Il n'a jamais dit qu'il pourrait partir, et il est toujours très concentré sur la préparation des matches, les victoires à aller chercher et notre fin de saison. En tant que joueur, je serai déçu s'il devait partir. Nous aimons tous travailler avec lui et espérons pouvoir profiter de cela sur du long terme".