Un temps évoqué pour succéder à Arsène Wenger sur le banc d’Arsenal, Thierry Henry pourrait être doublé par un autre champion du monde 1998. Les Gunners, qui chercheraient un remplaçant à leur manager français de 68 ans, que la presse anglaise annonce sur le départ après une nouvelle saison compliquée et 22 années de bons et loyaux services, penseraient à Patrick Vieira. Ainsi l’ancien milieu de terrain (41 ans) est-il décrit comme "un candidat sérieux" par le Daily Mail.

Passé par le club londonien de 1996 à 2005, l’ex-international tricolore (107 sélections) a fait partie de la grande équipe des "Invincibles" qui, en 2003-2004, a raflé le titre en Premier League sans perdre le moindre match. Son retour du côté de l’Emirates Stadium pourrait rappeler de bons souvenirs à tous les supporters, nostalgiques de l’époque où "Pat" et ses coéquipiers gagnaient presque tout, avec trois championnats (1998, 2002, 2004) et trois Coupes d’Angleterre (1998, 2002, 2005).

Invaincu cette saison en MLS

Mais au-delà de son riche passé de joueur, Patrick Vieira apporterait aussi sa jeune expérience en tant qu’entraîneur. Après avoir mis un terme à sa carrière à Manchester City, en 2011, le natif de Dakar a effectivement pris en main les U21 des Sky Blues avant de filer aux Etats-Unis et de diriger le New York City FC, où il est en poste depuis 2016. Une franchise qui, après sept journées cette année en Major League Soccer (MLS), est toujours invaincue avec cinq victoires et deux nuls.

L’inconvénient, pour Arsenal, est que Patrick Vieira ne serait a priori pas libre avant la fin d’exercice en MLS. Si le NYCFC va jusqu’en finale des playoffs, ça ne sera donc pas avant décembre prochain. Mais le gros avantage de son éventuel come-back, c’est qu’il n’obligerait pas les dirigeants à chambouler leur staff. L’actuel technicien new-yorkais connaît déjà bien Steve Bould, l’assistant d’Arsène Wenger, mais aussi Gerry Peyton, Neil Banfield et Jens Lehmann, qui encadrent le groupe.