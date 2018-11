Arsenal : Koscielny a rejoué !

Près de sept mois après sa rupture du tendon d’Achille en Ligue Europa, Laurent Koscielny a retrouvé la compétition, lundi, en disputant 45 minutes avec la réserve d’Arsenal.

Un retour qui a accouché d’une lourde défaite, l’équipe des U23 des Gunners s’inclinant 5-0 face à Derby County à l’issue d’un match marqué par trois expulsions, dont deux pour Arsenal. Les Londoniens n’étaient d’ailleurs menés que 1-0 à la pause au moment de la sortie du Français.

4️⃣5️⃣ minutes of #AFCU23 action for our captain tonight



Welcome back, @6_LKOSCIELNY ❤️ pic.twitter.com/2FfZdGZgtN