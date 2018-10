Arsenal fait le show !

Les fans de l'Emirates Stadium semblent avoir déjà tiré un trait sur l'ère Wenger... Contrairement à Manchester United, où Sir Alex Ferguson n'a toujours pas trouvé de successeur à sa mesure, Arsenal semble avoir déniché avec Unai Emery le coach idéal pour relancer un club souffreteux ces dernières années. Et si le technicien français restera évidemment dans les mémoires locales pour tout ce qu'il a pu apporter, et la façon dont il a fait évoluer le club, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain est celui qui, en ce début de saison, redonne ses lettres de noblesses à un jeu chatoyant et spectaculaire. Leicester City a un temps cru réussir un gros coup lundi soir, en clôture de la 9e levée de Premier League sur la pelouse de l'enceinte londonienne, avant de devoir s'incliner (3-1).

Les Canonniers s'offrent ainsi une septième victoire de rang en championnat, la dixième consécutive toutes compétitions confondues. Extraordinaire... Comme le niveau de jeu d'Arsenal sur certaines phases de jeu, notamment au cours de la seconde période. Car le premier acte a été un peu morose pour Granit Xhaka et les siens. Les Foxes auraient dû bénéficier d'un penalty pour une main de Rob Holding, et Hector Bellerin a finalement marqué son contre son camp (0-1, 31e) après une perte de balle de Mesut Özil. Mais avec Aaron Ramsey ou Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc de touche, Unai Emery avait des cartouches de rechange.

L'Espagnol et l'Allemand, coupables donc sur l'ouverture du score adverse, se rattrapent avant le retour aux vestiaires, l'ancien Merengue venant conclure l'offrande de l'ancien Blaugrana (1-1, 45e). Claude Puel ne le sait pas encore mais, hormis sur une tête de Wilfred Ndidi qui heurtera la barre transversale de Bernd Leno, ses joueurs ne verront plus le jour, étouffés par le brio adverse. Mesut Özil signe une passe géniale pour Hector Bellerin dans la profondeur, et c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui vient marquer (2-1, 63e), juste deux minutes après son entrée en jeu. Le troisième but est un régal pour les yeux, avec une combinaison impliquant Alexandre Lacazette, Mesut Özil et Pierre-Emerick Aubameyang pour le doublé du Gabonais (66e). Le Français a une nouvelle fois livré un gros match, même s'il n'a pas marqué et a même raté une occasion en or en fin de partie. Qu'importe, les Gunners sont méconnaissables cette saison sous la tutelle de l'ancien coach du Paris Saint-Germain ou du FC Séville, et rejoignent Chelsea et Tottenham à deux longueurs de Manchester City et Liverpool.