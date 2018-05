La rumeur insistante des derniers jours prend de plus en plus corps... Selon la BBC, Unai Emery sera bel et bien le futur manager d'Arsenal, prenant ainsi la succession d'Arsène Wenger, en poste depuis 1996. Le technicien basque, qui quitte le Paris Saint-Germain après deux saisons, aurait été préféré à Mikel Arteta par la direction du club londonien.

Une annonce officielle devrait même effectuée dans le courant de la semaine.