Angleterre: Southgate change tout contre la Croatie

Tombeurs des Etats-Unis jeudi en amical (3-0), les Trois Lions se présentent face à la Croatie avec un visage bien différent ce dimanche dans le cadre de la Ligue des nations.

Pour ce match décisif promettant à son vainqueur un billet pour le Final Four de la compétition, Gareth Southgate a décidé de changer huit éléments, reconduisant les seuls Pickford, Delph et Chilwell.

Le trio offensif Sterling-Kane-Rashford se retrouve ainsi de la partie, comme Dier et Barkley dans l’entrejeu alors que Henderson ne figure pas sur la feuille de match. Dele Alli est lui cantonné au banc.

Here's how the #ThreeLions line up for today's big #NationsLeague clash...