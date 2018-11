Particulièrement alléchante, l’affiche entre les Rams et les Chiefs a tenu toutes ses promesses. Le choc entre les deux meilleures équipes de ce début de saison – avec les Saints – a en effet tourné à une véritable orgie de touchdowns, l’équipe de L.A. ayant le dernier pour une victoire 54-51 entrée dans les annales.

S’il ne s’agit que du troisième match le plus prolifique de l’histoire, à huit points du record datant de 1966, c’est en effet la première fois que deux équipes passent la barre des 50 points au cours d’une même rencontre.

Au total pas moins de 14 touchdowns ont été inscrits dont cinq dans le seul dernier quart, Gerald Everett donnant finalement la victoire aux Californiens à moins de deux minutes de la fin. Et ce une minute seulement après un touchdown de Chris Conley qui permettait aux Chiefs de croire à la victoire malgré les dix points de débours affichés à l’entame de la dernière ligne droite. Dix points de retard effacés en moins d’une minute grâce à deux touchdowns de Tyreek Hill et Allen Bailey.

Les deux quartebacks s’en sont évidemment donnés à cœur joie, Jared Goff, côté Rams, terminant avec 413 yards et 31 passes complétées sur 49 et quatre touchdowns lancés et son vis-à-vis Patrick Mahones faisant encore mieux avec 478 yards, 33 passes complétées sur 46 et six touchdowns lancés. Mais également trois passes interceptées, dont deux sur les deux dernières séquences des Chiefs.