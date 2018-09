Ce sont aussi les joies... et les malheurs d'une ligue fermée telle que la NFL. Un championnat nord-américain de football, où les Browns de Cleveland n'avaient plus gagné le moindre match depuis... le 24 décembre 2016. Jusqu'à ce jeudi et le "miracle" pour les supporters de la franchise de l'Ohio qui l'a emporté face aux New York Jets (21-17). Une libération.