Les Rams sont tombés

Les Los Angeles Rams, seule franchise encore invaincue en NFL, ont été battus à New Orleans dans la nuit de dimanche à lundi, au terme d'un magnifique match (45-35, neuvième journée). Les Saints et leur quarterback Drew Brees (quatre touchdowns à la passe) ont remporté ce choc de la NFC en grande partie grâce à Alvin Kamara, auteur de trois touchdowns en première période (deux à la course, un en réception).

Quant à l'autre franchise de Los Angeles, les Chargers confirment leur excellente forme - et leur troisième place de la NFC - en gagnant à Seattle (17-25).

Les Chiefs, eux, assoient leur leadership sur l'AFC en l'emportant à Cleveland (21-37), qui disputait son premier match depuis le limogeage du coach Hue Jackson. Kareem Hunt a inscrit trois touchdowns pour Kansas City (deux à la course, un en réception).