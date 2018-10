Une victoire acquise à l’issue d’un match à sens unique, Denver comptant 24 points d’avance à l’entame de la dernière ligne droite (105-81), et acquise dans le sillage d’un collectif impeccable avec huit joueurs à plus de dix moins. Parmi eux, Jamal Murray et Gary Harris, respectivement 19 et 18 points, ont été les plus prolifiques, Nikola Jokic suivant avec 14 points, 12 rebonds et 6 passes.Côté Kings, c’est le rookie Marvin Bagley III qui a été le plus en vue avec 20 points à 9 sur 11 et 9 rebonds en sortant du banc.