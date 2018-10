Nouvelle désillusion pour les Lakers. Battus chez les Blazers (128-119) pour leur premier match de la saison et dominés par les Rockets (124-115), samedi, pour leur première sortie au Staples Center, les Californiens ont concédé, lundi, leur troisième défaite en trois matches. Un revers particulièrement rageant, les Spurs s’imposant en effet sur le fil en prolongation (143-142).

Et les Lakers pouvaient l’avoir d’autant plus mauvaise qu’après avoir compté jusqu’à 17 points de débours dès les premières minutes de la rencontre (24-7), puis accusé huit points de retard à l’entame de la dernière minute (118-110) alors qu'ils étaient revenus à hauteur des Texans dans le troisième quart (96-96), ils avaient réussi à arracher la prolongation grâce à un trois points enquillé par LeBron James à trois secondes de la fin. Mieux, les troupes de Luke Walton allaient à leur tour mener de six points avec moins d’une minute à jouer (142-136).

Mais c’était sans compter sur un dernier coup de rein des troupes de Gregg Popovich, emmenées par LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan, respectivement auteurs de 37 points-10 rebonds et 32 points-14 passes, et trois échecs coupables de LeBron James. Finalement auteur de 32 points à 11 sur 25 aux tirs, 14 passes et 8 rebonds, l’ancien Cav a en effet manqué deux lancers francs cruciaux à 12 secondes de la fin avant de rater le panier de la victoire à la dernière seconde. De quoi rendre vains les efforts de Kyle Kuzma, meilleur marqueur des Lakers avec 37 points à 15 sur 25 aux tirs et de Josh Hart, sorti du banc pour compiler 20 points et 10 rebonds.