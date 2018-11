Kemba Walker a inscrit 21 points, tandis que les Français ont été plutôt bons, avec 10 points, 7 rebonds et 6 passes pour Nicolas Batum, et 17 points et 4 passes pour Tony Parker en sortie de banc.

Du côté du Thunder, Russell Westbrook a compilé 29 points, 8 rebonds et 10 passes, tandis que Paul George a été désastreux au tir (11 points à 4/20, dont un 0/10 à trois points). Le banc a été performant avec 21 points et 5 passes pour Dennis Schroeder et surtout 25 points pour l'Espagnol Alex Abrines.