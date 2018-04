Les demi-finales de Conférence se rapprochent pour Utah. Malgré une mise en route délicate, Oklahoma City en profitant pour compter jusqu'à dix point d’avance (30-20), le Jazz a de nouveau pris la mesure du Thunder dans le match 4, s’imposant 113-96 pour désormais mener 3-1.

Et comme à son habitude, le Jazz s’est appuyé sur sa force collective. Pas moins de six joueurs ont en effet émargé à plus de dix points, parmi lesquels Donovan Mitchell, meilleur marqueur de la rencontre avec 33 points à 13 sur 28, Joe Ingles, auteur de 20 points à 6 sur 12, et Rudy Gobert, égal à lui-même avec 16 points à 7 sur 11 et 10 rebonds.

En face, Paul George a bien inscrit 32 points et Russell Westbrook compilé 23 points et 14 rebonds, mais les deux hommes ont également eu beaucoup de déchet, cumulant un 16 sur 39 aux tirs et 11 pertes de balle. Et ce fut encore plus difficile pour Carmelo Anthony, auteur d’un terrible 5 sur 18 pour 11 rebonds.

Dos au mur, le Thunder devra redresse la barre lors du match 5 à domicile, jeudi, pour espérer renverser la situation.