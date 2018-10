Serge Ibaka a eu beau compiler 30 points et 9 rebonds et Pascal Siakam ajouter 22 points et 8 rebonds, les Raptors, qui évoluaient sans Kawhi Leonard, mis au repos, ont été victimes de la force collective de leurs hôtes, privés de leur côté de Giannis Antetokounmpo, victime d’un choc à la tête lors du dernier match face au Magic.

Sept Bucks ont en effet émargé à plus de dix points, dont Ersan Ilyasova, auteur de 19 points et 10 rebonds, et Eric Bledsoe et Malcolm Brogdon, 17 points chacun.