NBA - Les Warriors explosent les Rockets ! (VF)

"On peut battre n’importe qui, n’importe où et n’importe quand", avait affirmé Mike D’Antoni au sortir d’un match 2 qui avait vu les Rockets donner la leçon aux Warriors (127-105) et ainsi égaliser à 1-1 après leur défaite lors de la manche inaugurale (119-106). Force est de constater que Houston, meilleure équipe de la Ligue lors de la saison régulière, est également capable de perdre dans des proportions insoupçonnées.

Car c’est une véritable gifle que les Texans ont reçue à l’occasion du match 3 chez les Warriors, les Rockets s’inclinant en effet 126-85 au terme d’un match maîtrisé de bout en bout par les champions en titre. Les visiteurs ont bien fait illusion les huit premières minutes de la rencontre, au point de pointer en tête (22-20), mais le 11-0 encaissé à la fin du premier acte allait donner le ton de la soirée.

Si Houston ne comptait ainsi que 11 points de débours à la pause (54-43), le 10-0 infligé par les Warriors au retour des vestiaires enterrait déjà ses derniers espoirs et les troupes de Mike D’Antoni allaient complètement lâcher prise dans la dernière ligne droite, y concédant un 38-18 donnant des airs d’humiliation à leur défaite. Avec, dans le rôle du premier tourmenteur, un Stephen Curry retrouvé.

Car si Kevin Durant n’a pas affolé les compteurs comme il avait pu le faire lors des deux premiers matches, se contentant cette fois de 25 points à 9 sur 19 aux tirs, 6 points et 6 rebonds, le meneur californien a pris le relais en inscrivant 35 points à 13 sur 23 dont 5 sur 12 à longue distance. Et à leurs côtés, Draymond Green n’a pas été en reste avec ses 10 points, 17 rebonds et 6 passes. A l’inverse, côté texan, tandis que James Harden plafonnait à 20 points à 7 sur 16, Chris Paul devait se contenter de 13 points à 5 sur 16 et 10 rebonds et les Rockets ne pouvaient faire mieux qu’un 39,5% de réussite collective rédhibitoire.

"On a manqué d’intensité en défense et on n’a pas mis nos paniers en attaque", pouvait bien analyser basiquement Trevor Ariza au micro d’ESPN à l’issue de la rencontre. Les Texans ont désormais deux jours pour rectifier le tir avant le match 4 prévu dimanche à l’Oracle Arena. Au risque de se retrouver déjà dos au mur.