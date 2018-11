La meilleure performance au scoring de la saison a été balayée samedi du côté de Charlotte. Kemba Walker a rayé Klay Thompson et ses 52 points du livre des records de cet exercice 2018-2019. Le meneur All-Star des Hornets a rappelé qu'il était l'un des attaquants les plus compétents et meurtriers de la ligue avec pas moins de 60 points inscrits face aux Philadelphie Sixers. L'essentiel n'était malheureusement pas là pour la franchise de Caroline du Nord et sa star. Les Hornets se sont inclinés (122-119) au terme d'une partie intense et achevée en prolongation malgré le tour de force de l'ancien champion universitaire.

Un joueur a néanmoins éclipsé la performance de Walker. Jimmy Butler, arrivé en cours de semaine en provenance de Minneapolis, a tout simplement inscrit le panier de la gagne en prolongation. A 0.3 seconde du buzzer, "Jimmy Buckets" a fait mouche à 3 points et justifié le pari pris par les Sixers à six mois de la fin de son contrat. Quelques secondes plus tôt, l'ancien joueur de Chicago avait également contré Kemba Walker pour une autre action décisive. Avec deux victoires en trois matches depuis son arrivée et une alchimie grandissante avec les deux hommes forts de l'équipe, Joel Embiid et Ben Simmons, Butler est pour le moment une satisfaction.

Walker, un joueur "unique"

Après avoir salué les "20 secondes fantastiques" de Butler, Brett Brown, le coach des Sixers, n'a pas manqué d'encenser Kemba Walker au micro d'ESPN. "On a essayé de lui faire des prises à deux, de jouer dur sur lui... En réalité, Kemba est juste très difficile à arrêter, c'est un joueur unique. Faire ce qu'il a fait contre deux défenseurs aussi fort que Joel Embiid et Jimmy Butler notamment, c'est remarquable".

Avec un bilan de 11 victoires et 7 défaites, Philadelphie pointe au 4e rang de la Conférence Est, à deux victoires du leader Toronto. Du côté de Charlotte, où Nicolas Batum (0 point et 4 passes en 19 minutes) et Tony Parker (2 points et 5 passes) n'ont pas pesé cette nuit, l'objectif de finir dans le top 8 est toujours d'actualité malgré deux défaites consécutives. Les Hornets sont justement 8e malgré leur irrégularité.