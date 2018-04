NBA - Les Pacers font craquer les Cavaliers !

A égalité 1-1 avec les Pacers avant de se rendre à Indianapolis vendredi soir, les Cavaliers, qui avaient déjà perdu l’avantage du terrain, se sont inclinés (92-90), alors qu’ils menaient de 17 longueurs à la pause.

Mais Bojan Bogdanovic (30 points à 7/9 à 3 points) a pris feu, contenant également parfaitement LeBron James en défense. Auteur de près de la moitié des points de son équipe (46) deux jours plus tôt à Cleveland, le «King» a dû se contenter de 28 points, assortis de 12 rebonds et 8 passes, mais il était bien trop seul, malgré un Kevin Love (19 points et 6 rebonds) solide.

Du côté des Pacers, Myles Turner (8 points et 10 rebonds) a frôlé le double-double, et Victor Oladipo, s’il a été maladroit (5/15), a aussi montré pourquoi il était favori pour le titre de MIP (Most Improved Player, joueur ayant le plus progressé), compilant 18 points, 7 passes, 6 rebonds et 3 interceptions.