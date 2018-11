Il n'y a plus d'équipe invaincue en NBA. Les Milwaukee Bucks faisaient figure de highlanders de la ligue avec 7 victoires sans la moindre défaite. C'était avant ce déplacement chez des Boston Celtics en pleine ascension après des débuts poussifs. La franchise du Wisconsin a enregistré son premier revers jeudi soir, au TD Garden, pour ce qui constituait un petit choc entre ambitieux de la Conférence Est. Celui contre les Toronto Raptors quelques jours plus tôt avait accouché d'une souris, puisque ni Kawhi Leonard, ni Giannis Antetokounmpo n'étaient présents pour en découdre. Le "Greek Freak" était bien là cette fois pour tenter de préserver l'invincibilité de son équipe. Les 33 points et 11 rebonds de l'ailier All-Star, candidat préoce mais sérieux pour le titre de MVP, n'ont pas empêché les hommes de Brad Stevens d'imposer leur loi à domicile.

Malgré une orgie de paniers à 3 points (24, soit un de moins seulement que le record pour une équipe sur un seul match), les Celtics n'ont pas eu la partie facile. En tête de 15 points à l'entame du dernier quart-temps grâce aux efforts de Kyrie Irving (28 points), Al Horford (18 points, 8 passes) et Gordon Hayward (18 points) notamment, Boston a pris de plein fouet la ruée des Bucks. Revenus à un point en fin de partie, les joueurs de Mike Budenholzer ne sont pas parvenus à faire la bascule dans le money time. Les 15 paniers extérieurs de différence entre les deux équipes ont finalement pesé et privé Milwaukee du grand huit.

"On a sans doute shooté un peu plus que ce que l'on voulait faire à la base. Mais on a pris ce que l'on nous a offert. On veut être meilleurs que ça, mais on a fait du bon boulot et c'est encourageant", a salué Al Horford sur ESPN. A la faveur de ce succès, Boston remet un peu d'ordre dans le classement de la Conférence. Milwaukee et Toronto affichent le même bilan, talonnés par les Celtics à une victoire derrière. Une configuration à laquelle s'ajoutera a priori bientôt Philadelphie, 6e, que l'on n'imagine pas rester bien longtemps en eaux troubles.