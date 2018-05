NBA - Les Celtics aux portes de la grande finale (VF)

Boston a de plus en plus des allures de citadelle imprenable. A leur avantage lors des deux matches disputés à Cleveland, les Cavaliers n’ont ainsi jamais semblé en mesure de l’emporter au TD Garden lors du match 5, affichant la même impuissance que lors des deux premières manches jouées dans le Massachussetts. De quoi permettre aux troupes de Brad Stevens d’enchaîner une dixième victoire de rang à domicile au cours de ces Playoffs (96-83) et de condamner les Cavs à l’exploit. Désormais menés 3-2, LeBron James et consorts doivent en effet remporter les deux derniers matches, dont l’éventuel 7e à Boston, s’ils veulent disputer leurs quatrièmes Finales NBA de rang.

Trois minutes auront d’ailleurs suffi aux Celtics pour donner le ton de la soirée, mercredi. Le temps nécessaire pour infliger un 15-3 à leurs hôtes dans le premier quart, Boston affichant 13 points d’avance à l’issue de la période. Les Celtics n’avaient dès lors plus qu’à entretenir leur avance. Ce qu’ils firent parfaitement dans le sillage d’un Jayson Tatum une fois encore bluffant. Le jeune rookie a en effet rendu 24 points à 7 sur 15 aux tirs et 7 rebonds et montré la voie à ses partenaires, Jaylen Brown suivant avec 17 points et Al Horford ajoutant 15 points et 12 rebonds.

LeBron James fatigué



Marcus Smart et Marcus Morris ayant chacun ajouté 13 points en sortant du banc, ils ont donc été cinq, côté Celtics, à émarger à plus de dix points. De quoi faire la différence face à des Cavaliers qui n’ont pu compter à l’inverse que sur LeBron James, encore auteur de 26 points et 10 rebonds, et Kevin Love, 14 points et 7 rebonds au compteur, pour alimenter la marque, le quadruple MVP apparaissant néanmoins fatigué dans la dernière ligne droite.

"Les corps sont inévitablement fatigués à ce stade de la saison. Mais je ne suis pas inquiet. Tout le monde sera prêt, vendredi, pour gagner ce match 6 et obtenir le droit de revenir ici", a d’ailleurs concédé Tyronn Lue à l’issue de la rencontre au micro d’ESPN. Les Cavs ont donc deux jours pour faire le plein d’énergie et corriger le tir. Au risque, sinon, de voir leur saison s’arrêter brutalement.



Ça a chauffé entre Nance Jr. et Morris :