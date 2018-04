Non, LeBron James n'a pas disputé son dernier match avec les Cavs. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, "l'élu" a prolongé la saison avec Cleveland puisque le septième et dernier match de la série face à Indiana a tourné à l'avantage des Cavaliers, ce dimanche au premier tour des playoffs NBA (105-101). Jamais battu en carrière à ce stade de la compétition, James a, une fois de plus, guidé les siens.

Le triple champion NBA n'avait jamais connu non plus de match couperet au premier tour. Histoire d'éviter la mauvaise blague, et de porter à 13 son nombre de qualifications consécutives en entame de playoffs, LeBron James a inscrit 45 points, capté 9 rebonds et délivré 7 passes avec un pourcentage impressionnant au shoot (16/25). Un chantier commencé tambour battant puisque le "King" a rentré ses sept premiers tirs pour culminer à 26 points marqués dès la pause.

Face à Victor Oladipo (30 points et 12 rebonds), LeBron James a aussi trouvé un peu de soutien, enfin, avec 14 unités pour Kevin Love, 15 points et 10 rebonds pour Tristan Thompson, 11 points pour JR Smith ou encore 11 unités pour George Hill. Au prochain tour, les Cavs défieront les Toronto Raptors, leaders de la conférence Est à l'issue de la saison régulière. Si les Canadiens auront donc l'avantage du parquet, la franchise de l'Ohio a encore le meilleur joueur du monde avec elle.