NBA : Le Thunder fait sauter le verrou du Jazz

Particulièrement à son avantage ces dernières semaines, le Jazz espérait frapper un grand coup lors de son premier match des play-offs face au Thunder. Les premières minutes de la rencontre disputée à Oklahoma City allait d’ailleurs conforter Utah, qui menait en effet de 12 points (16-4) après seulement cinq minutes de jeu. Las, OKC allait rapidement réagir, prenant les devants dès le deuxième quart pour faite la course en tête et finalement l’emporter 116-108.

Et si le Thunder a démarré cette série face au Jazz par une victoire, c’est essentiellement grâce au tandem Paul George-Russell Westbrook, le premier terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 36 points à 13 sur 20 aux tirs dont 8 sur 11 à trois points et le second y allant de son abattage habituel avec 29 points à 10 sur 25 aux tirs, 13 rebonds et 8 passes. Moins en vue, Carmelo Anthony n’en a pas moins rendu 15 points, 7 rebonds et 3 interceptions et Steven Adams a ajouté 12 points et 7 rebonds.

C’en était trop pour le Jazz malgré les 27 points à 11 sur 22 aux tirs et 10 rebonds de Donovan Mitchell et les sept joueurs à plus de dix points. Parmi eux, Rudy Gobert a notamment rendu 14 points à 6 sur 8 aux tirs et 7 rebonds et Joe Ingles et Ricky Rubio ont ajouté 13 points chacun, l’Espagnol se montrant néanmoins particulièrement maladroit avec un piètre 5 sur 18 aux tirs.

Mené 1-0, le Jazz tentera de réagir mercredi lors du match 2, toujours dans l’Oklahoma.