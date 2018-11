Golden State continue d’impressionner. Opposés aux Grizzlies, les Warriors ont en effet décroché leur huitième victoire de rang, s’imposant cette fois 117-101 malgré la belle résistance de leurs visiteurs, encore au contact à la pause (58-58). Mais un troisième quart à sens unique (34-15) a scellé le sort de la rencontre.

Et une fois encore, les champions en titre ont pu s’appuyer sur la verve de leur Big Three. Klay Thompson a en effet terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points à 11 sur 21 aux tirs et Kevin Durant et Stephen Curry ont suivi avec 22 points, 6 rebonds et 6 passes pour l’un et 19 points, 7 passes et 5 rebonds pour l’autre.

Côté Grizzlies, tandis que Marc Gasol compilait 8 points, 10 rebonds et 9 passes, Dillon Brooks sortait du banc pour inscrire 18 points.