NBA : La grosse réponse des Rockets ! (VF)

Cette fois, Kevin Durant n’a pas suffi. L’artificier des Warriors a pourtant encore fait feu de tout bois. A l'instar du match 1, l’ancien MVP a flambé avec 38 points au compteur, affichant un très réussi 13 sur 22 aux tirs. Mais "KD" était bien trop seul. Auteur de 28 points il y a deux jours, Klay Thompson a notamment dû se contenter de 8 points à 3 sur 11 et Stephen Curry n’a pu faire mieux que 16 points à 7 sur 19 aux tirs dont un piètre 1 sur 8 à trois points.

Aucun autre joueur californien n’étant capable d’inscrire plus de 7 points, il en aurait fallu bien plus de la part des "Splash Brothers" pour pouvoir rivaliser avec les Rockets. Car à l’inverse, si James Harden n’a pas flambé comme lors du match 1, rendant un modeste 9 sur 24 aux tirs pour tout de même 27 points et 10 rebonds, les Texans ont avancé groupés.

Passés au travers lundi, Eric Gordon et PJ Tucker ont notamment particulièrement brillé, le premier sortant du banc pour rendre 27 points à 8 sur 15 aux tirs dont 6 sur 9 à trois points et le second signant un nouveau record en play-offs avec 22 points à 8 sur 9 tandis que Trevor Ariza a complété le tableau avec 19 points à 7 sur 9. De quoi permettre aux Rockets de passer une soirée des plus tranquilles, Houston faisant la différence dès le deuxième quart avant d’afficher jusqu’à 22 points d’avance dans la dernière ligne droite.

Forcément rassurant avant de prendre la direction d’Oakland pour y disputer le match 3, dimanche, les Californiens ayant récupéré l’avantage du terrain grâce à leur victoire lors de la manche inaugurale. "On peut battre n’importe qui, n’importe quand et n’importe où", a ainsi assuré Mike D’Antoni à l’issue de la rencontre au micro d’ESPN. S’il en était besoin, voilà les Warriors prévenus.