Utah pouvait difficilement rêver meilleure soirée, ce dimanche. Les Clippers ont certes entretenu leurs maigres espoirs de qualification en l’emportant à Toronto, mais non content de profiter des nombreuses absences chez les Warriors pour l’emporter à Oakland, le Jazz a vu le Thunder s’incliner face aux Blazers et les Spurs caler chez les Bucks.

Un scénario idéal pour la franchise de Salt Lake City qui, si elle n’émarge toujours qu’au huitième rang de la Conférence ouest, ne pointe plus qu’à match et demi de la quatrième place et de l’avantage du terrain qui va avec au premier tour des play-offs. Tout n’a pourtant pas été simple pour les troupes de Quin Snyder, qui ont en effet dû attendre les dernières minutes du deuxième quart pour prendre leurs aises face à des Warriors pourtant privés de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant et Draymond Green, tous plus ou moins blessés.

Gobert solide au poste

Mais s’il ne comptait que trois points d’avance à une minute du passage aux vestiaires (50-47), le Jazz reprenait pied au plancher après la pause et affichait 26 points d’avance au cœur du troisième acte (78-52). Une démonstration de force collective puisque sept joueurs d’Utah allaient terminer avec plus de dix points au compteur. Parmi eux, si Donovan Mitchell a été le plus prolifique avec 21 points à 8 sur 19, Rudy Gobert a été le joueur le plus en vue avec 17 points à 7 sur 10 aux tirs, 15 rebonds, 3 passes et 4 contres. Côté californien, seul Quinn Cook est parvenu à faire illusion avec 17 points et 8 passes.

"On sait qu’on pourrait les retrouver au premier tour des play-offs", a commenté Rudy Gobert à l’issue de la rencontre au micro d’ESPN. Comme il y a un an lorsqu’Utah avait été corrigé 4-0 après avoir perdu son intérieur français sur blessure. "Mais pour l’heure, on reste concentré sur la fin de saison régulière." A juste titre, le Jazz ne comptant toujours que deux victoires d’avance sur les Nuggets, premiers recalés dans la Conférence ouest.