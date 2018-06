Les Cavaliers ont certes prouvé face aux Celtics leur résilience. Passés au travers des deux premiers matches au TD Garden, les Cavs avaient en effet su renverser le cours des Finales de Conférence pour s’imposer lors du septième match. De quoi forcément les inspirer alors qu’ils viennent de concéder leur deuxième défaite en deux matches à l’Oracle Arena. "Rien n’est encore perdu. On a déjà connu ce genre de situation et réussi à revenir", n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler Tyronn Lue au micro de ESPN à l’issue de cette nouvelle défaite.

La tâche du coach de Cleveland et de ses troupes s’annonce toutefois ardue. La faute en premier lieu à la verve des Californiens. Et notamment à celle de Stephen Curry. Certes parfois maladroit comme en atteste son 11 sur 26 aux tirs, le meneur des Warriors n’en a pas moins livré un véritable récital derrière l’arc, terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 33 points et établissant un nouveau record en Finales NBA avec neuf tirs primés (en 17 tentatives).

Des tirs primés qui ont eu le don d’écœurer les Cavaliers. L’ancien MVP en a notamment enquillé deux à la suite après que LeBron James, lui aussi à trois points, avait redonné un peu d’espoir aux siens en ramenant Cleveland à sept longueurs peu après l’entame de la dernière ligne droite puis a parachevé la victoire des siens d’une banderille déclenchée deux mètres derrière la ligne malgré la défense de Kevin Love.

C’en était trop pour les Cavaliers. Et ce malgré la nouvelle belle prestation de LeBron James. Trois jours après avoir pris feu pour terminer avec 51 points au compteur, l’homme à tout faire des Cavs s’est certes contenté de 29 points à 10 sur 20 mais assortis de 13 passes et 9 rebonds. A ses côtés, Kevin Love n’a pas démérité, rendant 22 points et 13 rebonds, et George Hill a également pesé avec 15 points. Mais il en aurait fallu plus face à des Warriors pouvant s’appuyer, outre Stephen Curry, sur un Kevin Durant auteur de 26 points à 10 sur 14 aux tirs, 9 rebonds et 7 passes ou un Klay Thompson, sur une jambe mais pas en reste avec 20 points à 8 sur 13. "Le ballon a bien circulé et on a pu trouver des positions de tirs ouvertes", n’a pas manqué de souligner Steve Kerr déjà tourné vers le match 3, mercredi, à Cleveland. "Ce sera un match forcément compliqué car les Cavs vont jouer avec l’énergie du désespoir", a-t-il prédit.