Les stars de la NBA ont pris l'habitude, au fil des ans, de briller dans l'un des plus beaux écrins de la planète, le Madison Square Garden de New York. Et malheureusement pour les fans des Knicks, cela fait bien longtemps maintenant que ce sont des joueurs de l'équipe adverse qui font le spectacle. Kevin Durant a ajouté son nom à la liste vendredi soir, mais ses 41 points inscrits avaient un retentissement particulier: les rumeurs accordent en effet à "KD", en fin de contrat l'été prochain, l'envie de rejoindre NYC...

En attendant, s'il en était besoin, l'ancien joueur du Thunder a rappelé à toute la ligue de quoi il était capable, en prenant le jeu à son compte pour offrir aux Warriors une victoire plus compliquée qu'il n'y paraît (100-128). Après trois quart-temps, les Knicks menaient en effet au score (84-81), avec un plan de jeu surprenant de la part de David Fizdale, qui avait remanié son cinq de départ avec Frank Ntilikina à la mène (17 pts), et Trey Burke et Enes Kanter sur le banc. C'était avant que Durant ne sorte de sa boîte pour inscrire 25 points dans un dernier quart-temps totalement à sens unique (47-16). En toute facilité. "C'est le même sentiment que quand vous attrapez tous les feux au vert lors d'un trajet en voiture", a-t-il imagé.

En attendant, les champions en titre poursuivent un début de saison assez tranquille (5 victoires, 1 défaite), portés par leurs deux meilleurs joueurs, Durant et Stephen Curry, qui restait pour sa part sur un match à 51 points en trois quart-temps contre Washington. Et selon Curry, son coéquipier n'est pas du genre à se laisser perturber par les incertitudes concernant son avenir. "Il a sa façon de gérer les choses, en laissant son jeu parler de lui-même, sans être trop emballé ou impliqué, sachant qu'on a encore sept mois comme cela à vivre (avant la fin de saison, ndlr), a expliqué le double MVP, auteur pour sa part d'un très bon match, à nouveau (29 points à 6/11 à trois points). Nous savons comment éviter les distractions dans notre vestiaire et simplement jouer au basket-ball". Plutôt bien pour le moment.