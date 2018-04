NBA : Cleveland égalise face aux Pacers

Rien ne sera décidément simple pour les Cavaliers. Dos au mur après avoir perdu le match d’ouverture à domicile, laissant du même coup échapper l’avantage du terrain, Cleveland n’est pas passé loin de se retrouver mené 3-1. Les Cavs ont eu beau compter 16 points d’avance dans le deuxième quart, ce sont bien les Pacers qui étaient devant (93-91) à moins de cinq minutes de la fin.

Heureusement pour la franchise de l’Ohio, LeBron James veillait et le quadruple MVP, flanqué de Kyle Korver, a signé une accélération décisive, les deux hommes combinant pour un 10-2 rédhibitoire pour les Pacers. Au final, LeBron James a encore affolé les compteurs, compilant 32 points, 13 rebonds et 7 passes pour ce qui constitue son 100e match de play-offs à plus de 30 points - seul Michael Jordan fait mieux - et Kyle Korver, de nouveau lancé dans le cinq de départ, l’a épaulé avec 18 points à 4 sur 9 à trois points. "Kyle n’est pas pour rien l’un des meilleurs shooters à trois points de l’histoire, n’a pas manqué de souligner LeBron James à l’issue de la rencontre au miro d'ESPN. Ses quatre tirs primés ont été salvateurs. On en avait besoin." Notamment pour faire oublier le 2 sur 10 rendu par Kevin Love ou le 4 sur 12 de JR Smith.

Et il fallait bien ça en effet pour rendre vains les efforts collectifs des Pacers, pas moins de sept joueurs d’Indiana émargeant à plus de dix points. Sorti du banc, Domantas Sabonis a notamment rendu 19 points à 9 sur 12 aux tirs, Myles Turner signé 17 points à 7 sur 9 aux tirs et Thaddeus Yung compilé 12 points et 16 rebonds. Victor Oladipo a certes également inscrit 17 points mais son 5 sur 20 aux tirs a en revanche pesé lourd dans la balance.

Revenu à hauteur des Pacers, les Cavaliers tenteront de profiter du retour de la série dans l’Ohio pour prendre l’avantage lors du match 5, mercredi.