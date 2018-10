Tony Parker le sait bien, ses plus belles années de basketteur sont derrière lui. Néanmoins, malgré le temps qui passe, le meneur français garde une belle cote sur le marché outre-Atlantique. Charlotte n'a ainsi pas hésité à miser sur lui pendant l'été, trop heureux de pouvoir s'appuyer en 2018-2019 sur sa science du jeu et son expérience. Et la nouvelle aventure commune entre la franchise de Caroline du Nord et le légendaire Spur aurait pu débuter idéalement dans la nuit de mercredi à jeudi, si d'aventure les Milwaukee Bucks n'étaient pas venus gâcher la fête sur le parquet du Spectrum Center.

Giannis Antetokounmpo et ses acolytes ont signé un court succès (112-113), après avoir pourtant mené de 20 points en cours de match. Mais les Hornets n'ont pas abdiqué, loin de là, sous l'impulsion notamment de Kemba Walker (41 points). Mais derrière, si Nicolas Batum a été moins incisif (5 points, 3 passes, 7 rebonds) pour un peu plus de 30 minutes de jeu, Tony Parker a lui su se mettre en valeur. Le numéro 9 a passé une vingtaine de minutes sur le parquet, signant 8 points, 7 passes et 3 rebonds. Des statistiques prometteuses pour le Frenchy, même si la victoire n'a pas été au rendez-vous, malgré deux balles de match que Kemba Walker et Nicolas Batum n'ont pas su conclure. Il y aura des jours meilleurs pour Charlotte, qui devrait se mêler à la lutte pour une place en playoffs.

D'autres Tricolores ont été plus à la noce pour cette reprise de la NBA. Ainsi, Evan Fournier a activement participé au succès glané par le Magic au détriment du Heat (104-101), avec 13 points, 5 passes et 2 rebonds à son crédit. De son côté, Rudy Gobert a frappé fort puisque l'intérieur du Utah Jazz s'est offert un double-double (19 points et 15 rebonds) lors de la belle victoire de la franchise de Salt Lake City à Sacramento (117-123).