Des larmes ont coulé à Minneapolis. Juste avant la mi-temps entre Minnesota et Brooklyn lundi soir, Caris LeVert a tenté d’aller au contre sur Josh Okogie. Une tentative manquée mais surtout une légère perte d’équilibre et une jambe droite qui s’est dérobée au moment de retoucher le parquet. Un instant terrifiant et une carrière qui a déjà pris une nouvelle tournure. Sorti sur une civière, les mains sur le visage, le troisième année a directement filé à l’hôpital où il attend le verdict. Un diagnostic qui sent la fin de saison compte tenu de la violence de la chute.



Un élan brisé. Car l’arrière de 24 ans réalisait un début de saison extrêmement prometteur avec 18,4 points (à 47,3% aux tirs), 4,3 rebonds et 3,7 passes pour ses 14 premiers matchs en moyenne. Des stats à la hausse (12,1 points l’an passé pour sa 2ème année), avec un titre de MIP (joueur ayant le plus progressé) dans le viseur et surtout un rôle important au sein du roster new-yorkais. Un groupe qui vit une année spéciale avec énormément de joueurs arrivant en fin de contrat et qui ont donc beaucoup à jouer ces prochains mois. Et LeVert en fait, ou plutôt en faisait, partie.



Une terrible perte pour Kenny Atkinson qui avait fait de son n°22 l’homme à qui on donnait la balle pour la dernière possession du match. Son petit numéro face aux Nuggets samedi soir avait d’ailleurs confirmé son néo-statut de « clutch player ». « C’est un très gros coup dur, n’a pas caché le technicien devant les médias après la défaite, finalement anecdotique, des siens. Il avait réalisé un début de saison fantastique. C’est le cœur et l’âme de notre programme. Je sais qu’il a le caractère pour revenir mais on est tous dévastés. Ce que j’ai dit à mon équipe ? Que rien d’autre ne compte à part lui. Toutes nos pensées sont avec lui. Je ne veux pas parler du match. »

Son fantastique "game winner" face aux Nuggets



Les visages décomposés de ses partenaires juste après la blessure, les yeux humides, retranscrivent les paroles de leur coach. « Je n’ai pas de mot. On n’a rien dit à la mi-temps, a confié Joe Harris. Les mecs pleuraient. C’était horrible à voir. » Présent sur le parquet lundi avec le maillot des Wolves, Derrick Rose, ancien MVP meurtri par les blessures aux genoux, a lui été témoin de sa troisième très grave blessure. En effet, l’ancien meneur des Bulls était là lorsque Paul George s’était gravement blessé avec Team USA en 2014 et présent aussi avec Cleveland l’an passé quand Gordon Hayward s’était brisé le tibia pour son premier match avec Boston. « C’est toujours terrible de voir ça », a-t-il déclaré dans les vestiaires tandis que les messages de soutien pour l’arrière des Nets se sont multipliés ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Le pire dans tout ça est que Caris LeVert n’en est pas à sa première blessure, que cela soit avec sa fac de Michigan où il n’avait pu achever ses saisons junior et senior, ou lors de son année rookie, marquée par une opération à un pied. Les Nets vont désormais devoir se relever après cette dure épreuve et leur 8ème place à l’Est (6 victoires pour 8 défaites), leur offrant une place provisoire en Playoffs, pourrait rapidement être un lointain souvenir. Mais ça, les Nets s’en moquent pour le moment.



