En recrutant LeBron James durant l'été, les Los Angeles Lakers ont misé sur une star fiable, professionnelle et au comportement irréprochable sur et en dehors des terrains. En lui adjoignant les services de quelques personnalités au tempérament instable, sa direction ne lui a en revanche pas forcément fait un cadeau. Le match entre les Lakers et les Rockets samedi soir au Staples Center a mis cette donnée en lumière. Rajon Rondo, ancien "ennemi" de James lorsqu'il portait le maillot des Celtics, s'est retrouvé au cœur d'un incident qui va assurément marquer ce début de saison.

Chris Paul told our broadcast crew this all started because Rajon Rondo spit in his face. When the second replay cycles through you can see Chris wiping his face before he goes at Rondo. pic.twitter.com/2DxPjWdYCu — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 21 octobre 2018

L'ancien meneur All-Star et son homologue de Houston Chris Paul (ami intime de James au demeurant) en sont venus aux mains dans le 4e quart-temps. Si la défaite des locaux (125-114) n'a rien d'étonnant, cette scène entre deux acteurs bien connus de la ligue a estomaqué les observateurs. Depuis des années et notamment l'infâme bagarre entre les Pacers et les Pistons à Detroit en 2004, la NBA sanctionne très durement le moindre embryon d'altercation violente. Voir Rondo asséner des coups de poing au visage de Paul, ce dernier lui répondre de la même manière, puis le jeune Laker Brandon Ingram en rajouter une couche par derrière comme un possédé ne fera pas une bonne publicité à l'organisation dirigée par Adam Silver.

Il faut ainsi s'attendre à un nombre conséquent de matches de suspension pour Rondo, Ingram et Paul. Ce dernier, que l'on peut voir mettre le doigt dans l'oeil de son adversaire avant que les choses ne dégénèrent, l'accuse néanmoins de lui avoir craché au visage quelques secondes plus tôt et donc d'être à l'origine de l'échauffourée. LeBron James savait en optant pour la Cité des Anges que tout y était plus spectaculaire et théâtral. Il ne pensait pas en avoir la confirmation de manière aussi rapide et déplaisante. Il s'agissait de sa première sortie officielle à domicile et la fête a clairement été gâchée...