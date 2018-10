Plutôt discret depuis son arrivée chez les Hornets, Tony Parker s’est rappelé au bon souvenir de tous, mardi, face au Heat. Pour son huitième match sous ses nouvelles couleurs, le meneur tricolore a en effet signé son premier coup d’éclat: non content de terminer meilleur marqueur de la rencontre avec ses 24 points à 8 sur 15 aux tirs, le vétéran français a également compilé un double-double, ajoutant 11 passes en 25 minutes en sortie de banc.

Une performance de choix qui permet à l’ancien Parisien de passer la barre des 19 000 points en carrière, devenant ainsi le septième joueur né en dehors des Etats-Unis à atteindre ce total après Dominique Wilkins, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, Dirk Nowitzki et Pau Gasol. Que du beau monde. Surtout, Tony Parker a permis aux Hornets de reprendre leur marche en avant après trois défaites en quatre matches. De quoi bien mériter les félicitations de son entraîneur. "Il n’est pas quatre fois champion NBA pour rien. C’est un joueur qui veut toujours gagner et je pense qu’il n’est même pas pleinement satisfait après cette victoire. C’est un véritable exemple pour ses partenaires", a ainsi salué James Borrego, ancien assistant de Gregg Popovich aux Spurs.

Ses coéquipiers n’ont d’ailleurs pas été en reste face au Heat. Au premier rang desquels Nicolas Batum, auteur de 20 points à 7 sur 10, et 7 rebonds en 32 minutes. Kemba Walker pouvait donc bien se contenter de 19 points à 6 sur 14 aux tirs et ce d’autant plus que deux autres joueurs du banc brillaient: Malik Monk et Michael Kidd-Gilchrist, respectivement auteurs de 20 et 16 points. Dwyane Wade a eu beau les imiter côté floridien, terminant meilleur marqueur des siens avec 19 points à 6 sur 10, ses efforts sont restés vains, de même que ceux d’Hassan Whiteside malgré 16 points et 12 rebonds. Mené de dix points à la pause (65-55), le Heat a eu beau revenir à trois longueurs dans le troisième quart (71-68), les Hornets répliquaient par un 21-4 leur conférant 20 points d’avance (92-72) et une fin de match tranquille.