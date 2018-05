Rockets-Warriors, ça va donner

Rockets-Jazz: 112-102 (4-1)

Houston, il n’y a aucun problème. Les Rockets ont tranquillement justifié leur rang de patron à l’Ouest, en remportant leur série 4-1 face au Jazz. Mais ce match 5, en tant que tel, n’a pas été de tout repos. Il porte le nom d’un homme, absolument démentiel lors de cette rencontre: Chris Paul a inscrit 41 points, dont 20 dans le dernier quart-temps ! A la fin du troisième, le Jazz avait pris l’avantage (jusqu’à +6, et +3 au buzzer). Puis "CP3" s’est donc occupé de tout avec génie.

A 8/10 à trois points, 10 passes, sept rebonds et aucune balle perdue, le meneur des Rockets a marché sur l’eau et ainsi évité à Houston d’aller jouer un match 6 toujours piège sur le parquet adverse. Tout est résumé dans ce qu’on attend désormais de cette équipe, à savoir qu’elle puisse s’appuyer sur ses autres forces lorsque James Harden a envie (besoin ?) de souffler. Le barbu s’est contenté d’un rare 18 points - à 1/7 derrière la ligne - quatre passes et quatre rebonds. Rudy Gobert conclut à 12 points et neuf rebonds.

Warriors-Pelicans: 113-104 (4-1)

Deux heures trente plus tard, les Warriors n’ont pas flanché non plus face aux Pelicans. Ils ont moins souffert sur ce match 5, et personne n’a eu besoin de se montrer spécialement stratosphérique. C’est plutôt en face que quelqu’un s’y est essayé, en vain. Il s’agit bien sûr d’Anthony Davis, 34 points et 19 rebonds au compteur (les deux meilleurs totaux de la rencontre) ! Jrue Holiday n’a pas chômé non plus, avec un triple-double à 27 points, 11 passes et 10 rebonds.

Mais ce sont donc bien les champions en titre qui ont poinçonné leur ticket sans sourciller. Stephen Curry, avec ses 28 points (meilleure marqueur des Warriors), est définitivement revenu dans la partie. Draymond Green n’en est jamais vraiment sorti, et il confirme avec 19 points, 14 rebonds et neuf passes. Place désormais à la finale tant attendue, avec l’avantage du terrain à Houston et le match 1 dans la nuit de lundi à mardi. Tous les fans de basket du monde entier espèrent qu’aucune des deux équipes ne décevra. Ça pourrait être grand.