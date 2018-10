Paul, Ingram et Rondo suspendus après leur altercation

Il fallait bien ça pour éclipser la grande première de LeBron James sous le maillot des Lakers au Staples Center. Alors que l’ancien Cav en a été quitte pour une deuxième défaite (124-115) en deux matches avec la franchise de L.A., et ce malgré ses 24 points, 5 rebonds et 5 passes, une bagarre générale a en effet fait passer au second plan les débuts de King James dans son nouvel antre.

Une altercation qui a principalement mis aux prises Rajon Rondo et Chris Paul avant que Brandon Ingram y aille de son coup de poing à destination du meneur des Rockets, ce qui vaut d’ailleurs à l’ailier californien la sanction la plus lourde avec quatre matches de suspension. "Ingram a été suspendu pour avoir poursuivi de façon agressive l'altercation et envoyé un coup de poing en direction de Paul, fait face d'une manière hostile à un officiel et incité aux débordements en poussant James Harden", a justifié la NBA dans un communiqué.

De grosses amendes en prime

Les deux meneurs vétérans, connus pour leur inimitié, s’en tirent, eux, avec deux matches de suspension pour CP3 et trois pour son alter ego de Los Angeles, dont le crachat à destination de son rival est finalement avéré. "Rajon Rondo a été suspendu pour avoir provoqué l'altercation physique avec Chris Paul en crachant et envoyant des coups à plusieurs reprises. Chris Paul est suspendu pour avoir griffé Rajon Rondo au visage et lui avoir envoyé plusieurs coups", a en effet précisé la Ligue.

Ces suspensions sont par ailleurs assorties de grosses amendes, indexées sur leurs émoluments, Brandon Ingram en étant ainsi quitte pour 158 615 dollars de retenue de salaire, Rajon Rondo pour 186 207 dollars et Chris Paul pour 491 782 dollars. Privé de son meneur, Houston a concédé, dimanche, sa deuxième défaite en trois matches depuis le début de saison, s'inclinant 115-112 chez les Clippers.