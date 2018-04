Nouvelle désillusion pour les Spurs

Le séjour des Spurs à Los Angeles a tourné à la catastrophe. Battu la veille par les Clippers, San Antonio s’est en effet incliné, mercredi, face aux Lakers. Un revers concédé en prolongation (122-112) qui vaut aux Texans de pointer à la cinquième place du classement de la Conférence Ouest avec seulement un match et demi d’avance sur Denver.

Et comme face aux Clippers, les troupes de Gregg Popovich ont calé dans la dernière ligne droite, attaquée avec six longueurs d’avance (87-81). Cette fois, LaMarcus Aldridge, encore auteur de 28 points, 9 rebonds et 4 passes, a pourtant pu compter sur le soutien efficace de Dejounte Murray, 23 points et 10 rebonds au compteur, ou sur l’aide de Pau Gasol, 11 points et 12 rebonds face à son ancienne équipe, mais leurs efforts n’ont pas suffi.

La faute en premier lieu à Kyle Kuzma, meilleur marqueur de la rencontre avec 30 points à 11 sur 23, mais également à Kentavious Caldwell-Pope, auteur de 21 points, 6 rebonds et 6 passes, et Channing Frye, sorti du banc pour ajouter 19 points. De quoi faire oublier les absences de Lonzo Ball et Brandon Ingram.