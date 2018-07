Et si les Warriors avaient d'ores et déjà tué le suspense avant même le début de la pré-saison ? Golden State vient en tout cas de frapper très fort en attirant DeMarcus Cousins, agent libre et qui était donc libre de s'engager avec l'équipe de son choix. Le tout en lui faisant accepter un "petit" contrat d'une saison pour 5,3 millions de dollars. Un bail courte durée qui s'explique par la grave blessure au tendon d’Achille gauche subie en janvier dernier par l'ancien pivot des Pelicans.



Alors que son retour n'est programmé que pour début 2019, Cousins va pouvoir tranquillement retrouver ses sensations chez les favoris au sacre et espérer viser un contrat "max" dans un an, ce qu'il n'aurait certainement pas pu avoir dès cet été. Un coup dur pour les Lakers qui souhaitaient épauler LeBron James avec l'un des intérieurs les plus brillants de sa génération. Une surprise d'autant plus que quelques heures plus tôt Rajon Radon, proche de "Boogie", s'était engagé avec les Angelinos.



"C'est le choix le plus intelligent jamais réalisé", a confié l'ancien pensionnaire des Kings à The Undefeated. Voilà en tout cas Golden State avec un cinq majeur composé uniquement par des All-Stars : Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green et donc DeMarcus Cousins. Les champions en titre s'offrent un joueur qui, avant sa blessure, tournait du côté de New Orleans à 25,2 points, 12,9 rebonds et 5,4 passes. Un choix qui fait tout de même grincer des dents dans l'ensemble de la Ligue, et notamment sur Twitter où certains joueurs n'ont pas caché leur frustration, comme le Turc Enes Kanter ou Evan Fournier...

Cette saison cava etre un peu comme si tu commencais un film et un connard te racontes la fin. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 3, 2018

Jvous propose de faire une levée de fonds et jpars en sucette. Deal? https://t.co/uOXyXPIXTa — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 3, 2018

Adam Silver has agreed to a Mid Level Extension with the Golden State, league sources tell ME. 💣😂 pic.twitter.com/G9uAcVcg6w — Enes Kanter (@Enes_Kanter) July 3, 2018