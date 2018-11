Si la mode est désormais au small ball en NBA, il y a toujours un marché pour les pivots. Les Lakers viennent notamment d’embaucher Tyson Chandler, libéré par les Suns, pour épauler JaVale McGee. Des Angelenos qui auraient aussi pu penser à Joakim Noah, pourtant pas franchement proche de LeBron James. Mais le pivot français pourrait rebondir dans une autre équipe.

D’après Marc Stein, du New York Times, les Grizzlies discutent depuis plusieurs jours avec celui qui avait été élu meilleur défenseur de l’année en 2014. Plus vu sur un parquet NBA depuis janvier, l’ancien Bull aura vécu deux dernières saisons très compliquées aux Knicks, la franchise de New York, sa ville natale, entre blessures, suspension pour un contrôle positif à une substance prohibée et mésentente avec l’ex-entraîneur, Jeff Hornacek.

The Grizzlies are in talks with free agent big man Joakim Noah to sign the former Knick, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) 19 novembre 2018

Qualifié de "pire recrue de l’histoire de la franchise" par le New York Post, il a finalement été libéré le mois dernier, alors qu’il lui restait 38 millions de dollars sur son contrat de quatre ans. Désormais en pleine possession de ses moyens, à en croire les vidéos de ses entraînements publiées ces derniers mois, il ne détonnerait pas à Memphis, au sein d’une équipe réputée pour sa hargne, où il servirait de doublure à Marc Gasol, auteur d’un excellent début de saison avec des Grizz surprenants troisièmes de la conférence Ouest avec 10 victoires en 15 matches.