NBA [J-28] Orlando, la magie attendra encore un peu

Qu’il est difficile de juger cette équipe d’Orlando ! Avant-dernier bilan de l’an passé (25 V-57 D), le Magic est certes encore loin des Playoffs mais son évolution est positive. Et la perspective de le voir aux alentours de la 10ème place n'est pas impossible. Cet été, le changement majeur a été l’intronisation d’un nouveau coach, mais loin d’être un petit nouveau.

En effet, Steve Clifford, après plus de 5 ans à la tête des Bobcats puis des Hornets, a succédé à Frank Vogel qui n’a pas trouvé la bonne alchimie. Clifford n’est pas inconnu en Floride puisqu’il a assisté Stan Van Gundy entre 2007 et 2012 avec évidemment une finale NBA à la clé perdue face aux Lakers en 2008-09. Le voir prendre les commandes de l’ancienne maison de Dwight Howard n’est donc pas vraiment une surprise. Même si son passage à Charlotte reste tout de même mitigé.



L’autre gros dossier a été plutôt bien géré avec la prolongation de contrat de la star de l’équipe, Aaron Gordon, pour 84 millions de dollars sur 4 ans. A défaut d’avoir fait gagner son équipe, le poste 3 ou 4 a encore amélioré ses stats avec 17,6 points et 7,9 rebonds compilés, en dépassant pour la première fois les 30% à longue distance (33,6%). Et c’est l’aile qu’il devrait retrouver, laissant ainsi la porte ouverte à l’explosif Jonathan Isaac dans le cinq de départ aux côtés de Nikola Vucevic.

C’est en tout cas les dernières tendances qui pourraient bien évoluer avant même le début de la saison. Car, à un an de la fin de son contrat, Vucevic est loin d’être assuré de rester en Floride cette saison. Des rumeurs de trades vont reprendre de plus belle, d’autant plus après l’arrivée de Mo Bamba (voir plus bas).



En revanche, Bismack Biyombo et son contrat gargantuesque par rapport à son apport offensif (17 M€ par an) ont trouvé preneur aux Hornets justement. Une bonne nouvelle pour les finances d’Orlando qui a aussi laissé filer Mario Hezonja et Shelvin Mack. Reste désormais à trouver la bonne formule pour Clifford qui possède peut-être avec Bamba, Gordon et Isaac la raquette du futur. La défense sera peut-être enfin à l’honneur du côté de l’Amway Center.



Gêné par les blessures, Evan Fournier sera toujours l’un des fers de lance offensifs après avoir inscrit, pour la deuxième année consécutive, plus de 17 points en moyenne. Mais l’absence d’un meneur de très haut niveau (voir plus bas) devrait empêcher le Français de revivre enfin une post-season…

Jacques Monclar : "Encore une saison de transition au Magic..."





D.J. Augustin titulaire, est-ce bien sérieux ?

Orlando doit toujours se demander pourquoi il a décidé d’échanger il y a maintenant deux ans Victor Oladipo avec Serge Ibaka… Car depuis, c’est un véritable désert à la mène. Elfrid Payton n’est jamais parvenu à remplacer « Dipo ». Au point d’être tradé aux Suns en février dernier contre un 2ème tour de Draft… Les clés de la mène ont ensuite été données à D.J. Augustin. Un joueur loin d’être mauvais mais dont le profil ressemble plus à celui d’un très bon remplaçant dans une NBA toujours plus exigeante. L’ancien pensionnaire des Bobcats a inscrit plus de 10 points par match (10,2) en 23,5 minutes en moyenne l’an passé mais ses 3,8 assists semblent beaucoup trop légères.



« D.J. Augustin est un très bon joueur, un grand professionnel. Il a prouvé qu’il pouvait jouer face à des titulaires », a pourtant lancé Steve Clifford début juillet. Il faut dire que l’ancien coach de Nicolas Batum n’a pas grand choix à son poste. Arrivé en provenance de Chicago, Jerian Grant a certes montré de belles choses l’an passé par séquences avec les Bulls. Mais son duo avec Augustin risque tout de même de ne pas peser bien lourd. Isaiah Briscoe, qui évoluait l’an passé en Estonie, pourrait même avoir du temps de jeu selon les observateurs. La conséquence d’un été mal géré par le front office qui n’est pas parvenu à recruter un agent libre de qualité…









* Stats réalisées la saison passée en NCAA avec Texas



Sa joie de vivre risque d’être rapidement contagieuse en NBA ! Mo Bamba devrait déjà jouer un rôle pour sa première année dans la Ligue. Avec son 6ème choix lors de la dernière Draft, Orlando l’a logiquement sélectionné malgré la présence de Nikola Vucevic. Mais le Serbe pourrait bien être très utile au développement du pivot de 20 ans, pressenti pour occuper le rôle de back-up très rapidement. « Je ne l’ai vu qu’un peu en Summer League mais il est très talentueux, a confié Vucevic au site eurohoops.net. Ses qualités athlétiques sont exceptionnelles, sa longueur et son envergure aussi. Il a des atouts qui ne s’apprennent pas. Ce sont des dons. (…) Je suis impatient de bosser avec lui et de l’aider du mieux que je le peux. C’est un bon gars en plus, il est intelligent. Ça va être super de l’avoir dans l’équipe, c’est un très bon prospect. »

Il faut dire que cet excellent contreur (3,7 blocks en moyenne avec Texas) et rebondeur est également un bon attaquant. A lui désormais de prendre de la masse physique pour s’imposer dans les raquettes et se rapprocher, tout du moins au niveau du gabarit, de Shaquille O’Neal et Dwight Howard qui ont tous deux débuté au Magic. Orlando ne compte pas se précipiter pour développer le natif d’Harlem qui a beaucoup travaillé cet été. Sa Summer League à Vegas a laissé présager de très belles choses, notamment à longue distance. Et l’ambition ne semble pas être son ennemi, comme il l’a confié à The Athletic : « Mon but, c'est de pouvoir marcher à travers un couloir avec une veste et un petit badge sur lequel serait marqué "Hall of Fame". » Le rendez-vous est pris !





Meneurs : D.J. Augustin, Jerian Grant, Isaiah Briscoe

Arrières : Evan Fournier, Wesley Iwundu

Ailiers : Jonathon Simmons, Terrence Ross, Melvin Frazier Jr.

Ailiers forts : Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Jarell Martin, Amile Jefferson

Pivots : Nikola Vucevic, Mohamed Bamba, Timofey Mozgov, Khem Birch





14ème de la Conférence Est

S’il n’était pas pourvu d’un duo à la mène aussi faible, le Magic serait certainement plus haut dans nos prévisions. Pour autant, cette équipe semble sur la bonne voie. L’évolution de Jonathan Isaac et Mohamed Bamba est à suivre de près. Mais pour les Playoffs, il faudra encore attendre (au moins) un an pour y croire.



