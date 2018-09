NBA - [J-24] Les New York Knicks, le calme avant le fracas ?

Pas de mélodrame cet été à New York, c’en est presque perturbant ! Pourtant, Jeff Hornacek a gentiment été invité à partir en fin de saison dernière, mais son remplacement s’est réalisé dans le calme avec l’arrivée du volubile David Fizdale. Si son aventure à Memphis s’est mal terminée, le coach californien de 44 ans arrive dans un élan d’optimiste dans la Big Apple. Pourtant, le chantier s’annonce colossal pour redorer le blason d’une franchise qui a sombré dans le ridicule depuis bien trop longtemps. Et cet exercice 2018-19 s’annonce comme une saison de transition par excellence .

Pas de superstar recrutée cet été (c’est une habitude), seulement quelques acquisitions peu onéreuses avec Mario Hezonja et Noah Vonleh. Des rookies prometteurs avec Kevin Knox (voir plus bas), Mitchell Robinson et Allonzo Trier. Beaucoup de joueurs qui ne possèdent plus qu’une année de contrat (Trey Burke, Emmanuel Mudiay, Ron Baker, Kristaps Porzingis ou encore Enes Kanter). Le dossier Porzingis sera d’ailleurs le plus chaud de cette année à venir !



L’intérieur letton, néo All-Star, ne sait toujours pas quand il reviendra sur les parquets.La faute à une rupture du ligament interne du genou gauche. L’optimisme est de rigueur à NY mais dur de réellement savoir comment « the Unicorn » va s’en remettre, même si un retour en janvier est évoqué. En attendant son retour, c’est à Tim Hardaway Jr. de prendre le relais au scoring, lui qui tournait à 17,5 points l’an passé pour son retour au bercail. « Je ne sais pas trop ce que ça fait d’être la première option offensive des Knicks. Tout ce que je sais, c’est qu’on va jouer en équipe et gagner autant de matchs que possible pour pouvoir atteindre notre objectif et faire les Playoffs », a-t-il annoncé au New York Post.

« On beaucoup de talent, a poursuivi le poste 2-3 de 26 ans. C’est notre but, je vois notre équipe faire les Playoffs avec Fizdale, son style de jeu, son attention aux détails et sa façon de garder tout le monde impliqué. » Un objectif qui semble irréaliste vu la profondeur de banc et des manques à certains postes. Le tanking pourrait rapidement faire son apparition du côté des Knicks qui espèrent toujours se séparer de leur fardeau français… En effet, Joakim Noah a encore deux années de contrat à 18,5M$ et 19,3M$ par an mais l’ancien chouchou des Bulls pourrait être tout de même libéré. Ce qui libérerait de la masse salariale pour l’été prochain. Les fans de la Grosse Pomme n’attendent que ça…





Quel rôle pour Frank Ntilikina ?



ème position, a vécu une drôle d’année. Se voir afficher en géant sur le pan d’un mur juste à côté du Garden ne doit pas être facile à gérer pour un jeune de 20 ans. C’est pourtant l’exposition qu’a eu le droit Frank Ntilikina lors de sa saison rookie. Des premiers pas prometteurs dans l’élite du basket mondial, à défaut d’être probants. Car entre des choix parfois étranges de Jeff Hornacek et un manque d’adresse face au panier (36,4% aux tirs et 72,1% aux lancers francs), le meneur français, drafté en 8position, a vécu une drôle d’année.



Déjà reconnu pour ses qualités de défenseur et d’organisateur, l’ancien Strasbourgeois doit désormais gonfler ses stats (5,9 points, 2,3 rebonds et 3,2 assists en 21,8 minutes de jeu en moyenne) dans un secteur très fourni quantitativement à défaut de qualitativement avec Burke et Mudiay comme concurrents.



« Je vais devenir et je dois devenir plus dangereux offensivement, je vais donc tout faire pour y arriver. J’ai bossé cet été justement pour m’améliorer sur cet aspect précis de mon jeu. Je suis prêt et impatient », a logiquement confié le n°11 tricolore dans un entretien accordé à Basket USA. Quant à son rôle, c’est-à-dire « starter » ou « back-up » de Burke, cela pourrait se jouer lors des matchs de préparation et évoluer tout au long de l’année : « Je ne sais pas encore si je vais débuter, ça reste la décision du coach. Moi en tant que joueur mon but est de jouer le plus de minutes possible ».



Son entraîneur personnel Chris Brickley semble en tout cas confiant : « Je trouve qu’il a un super potentiel en NBA, surtout en défense. David Fizdale va le laisser être un peu plus agressif et je pense qu’il a besoin de quelqu’un qui croit en lui pour acquérir de la confiance. »





Dans le feu de l’action ! Kevin Knox n’aura pas de saison d’observation pour se jauger en NBA. Si sa place dans le cinq de départ à la reprise est encore loin d’être assurée, le n°9 de la dernière Draft sera certainement l’un des rookies avec le plus de temps de jeu à seulement 19 ans. Sorti de Kentucky, le natif de Phoenix est un ailier moderne, capable de jouer à plusieurs postes et d’être partout sur le parquet.

« C’est un ailier grand et athlétique. Il peut jouer 2, 3 ou 4 s’il veut même si c’est un petit intérieur, confirme Tim Hardaway Jr., visiblement très satisfait du choix de ses dirigeants. Il a cet instinct de tueur qu’on apprécie. C’est un immense compétiteur. Idem pour Mitchell Robinson et Allonzo Trier. On possède un très beau trio de joueurs grands et athlétiques. »

« Je suis très polyvalent, je peux jouer quasiment n’importe où sur le terrain, confirme Kevin Knox. Je pense que David Fizdale va m’utiliser presque partout. Il veut que je sois vraiment agressif en attaque, que je crée des actions pour mes coéquipiers. Et en défense pouvoir défendre sur le meilleur joueur de l’équipe adverse. Donc je vais devoir endosser de grosses responsabilités et je suis impatient de bosser vraiment dur. »





Meneurs : Trey Burke, Frank Ntilikina, Emmanuel Mudiay, Kadeem Allen, Ron Baker

Arrières : Tim Hardaway Jr., Courtney Lee, Damyean Dotson, Allonzo Trier

Ailiers : Mario Hezonja, Lance Thomas

Ailiers forts : Kristaps Porzingis, Kevin Knox, Noah Vonleh, Isaiah Hicks

Pivots : Enes Kanter, Mitchell Robinson, Luke Kornet, Joakim Noah

12ème de la Conférence Est

Les Playoffs ne devraient pas être au rendez-vous à New York cette saison. Mais à l’instar de leurs voisins de Brooklyn, les Knicks ont une année pour préparer l’avenir en développant des jeunes pousses prometteuses, en remettant d’aplomb leur star Kristaps Porzingis et en laissant les joueurs en fin de contrat se battre pour leur place.

