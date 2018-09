NBA [J-16] Les Cleveland Cavaliers déjà de retour dans l’anonymat ?

Le ciel s’est obscurci subitement cet été à Cleveland, devenu depuis quelques années l’une des places fortes de la NBA. Un cataclysme s’est produit lorsque LeBron James a annoncé sa volonté de quitter son Ohio natal pour les Los Angeles Lakers. Pas vraiment une surprise mais un énorme coup derrière la tête pour l’état-major et les fans des Cavaliers. Sans revenir sur ce qu’a apporté le King d’Akron à cette franchise qui était vierge de titres avant celui de 2016, c’est l’emblème qui s’en est allé à L.A. pour relever un nouveau gros défi dans sa carrière. Plus que jamais l’an passé, LeBron a littéralement porté les Cavs jusqu’en Finales NBA, marquées par un « sweep » aux allures de fin de cycle évident. Après l’annonce, plusieurs options se sont ainsi présentées à Koby Altman, le GM et tout son staff.



Tout détruire, repartir à zéro en cédant les Kevin Love, J.R. Smith, Tristan Thompson ou George Hill contre des tours de Draft ? Tenter de se relever tout de suite en recrutant un autre All Star ? Mais c’est finalement une option intermédiaire qui a été choisie. En effet, Kevin Love, premier candidat au départ, a rempilé pour les quatre prochaines saisons avec 120 M$ à la clé. Mais l’intérieur All-Star, qui reste sur une saison à 17,6 points en saison régulière et seulement 14,9 points en Playoffs, ne va pas pour autant devenir la pierre angulaire du nouveau projet. Un « trade » du joueur de 30 ans au cours de la campagne n’est pas à exclure, selon l’évolution de la saison.





Malgré une disparition pendant les Playoffs, Rodney Hood a lui rempilé pour une saison. Il faut dire que les autres franchises n’ont pas vraiment pu être impressionnées par celui qui est pourtant attendu par Tyronn Lue comme deuxième option offensive derrière Love. Pour autant, sa place dans le cinq de départ n’est pas assurée. D’une manière générale, dur de deviner qui débutera en 2 (J.R.Smith, Jordan Clarkson ou Hood) ou en 3 (Kyle Korver, Cedi Osman ou Hood). Alors que Sam Dekker, David Nwaba et Channing Frye ont également rejoint le roster, Lue devra absolument mettre l’accent sur la défense. La saison dernière a tout simplement été un désastre à ce niveau et seuls les Suns ont fait pire dans la Ligue, c’est dire…

Pour autant, les Cavaliers ne devraient pas végéter au fin fond d’une Conférence Est encore affaiblie. Avec des joueurs d’expérience (George Hill ou encore Kyle Korver), un rookie au potentiel très intéressant (Collin Sexton, voir plus bas) et des jeunes pleins d’envie (Osman, Dekker ou Larry Nance Jr.), Cleveland dispose assez d’atouts pour retourner en post-season, même si on ne donne pas cher de leur peau face aux nouveaux cadors de la Conf’, les Boston Celtics et les Toronto Raptors. Pour rappel, lors du premier départ de LeBron James en 2010, les Cavs avaient remporté… 19 matchs.

Un homme a beaucoup à prouver cette saison. Peut-être plus que les autres. Tyronn Lue a essuyé des critiques constantes depuis son arrivée sur le banc des Cavs en 2016 pour succéder à un David Blatt qui n’avait pas su mettre LeBron James dans sa poche. Tout l’inverse de l’ancien meneur des Wizards. Au point de sembler complètement submergé par l’aura du King et de le laisser gérer l’équipe par moments.



LeBron parti, Tyronn Lue joue gros, très gros cette saison, mais s’il relève le beau défi devant lui, les critiques pourraient enfin cesser. « C’est un nouveau challenge, un nouveau chapitre. Avec un mix de jeunes et de joueurs plus âgés, on va viser les Playoffs. Je ne vois pas ça comme une reconstruction, a estimé le coach de 41 lors du Media Day. La culture restera la même : on veut gagner, on veut continuer à être meilleurs et développer nos joueurs. »



Et pour David Griffin, General Manager de la franchise entre 2014 et 2017, c’est un nouveau Tyronn Lue que l’on verra dans quelques jours à la tête de son équipe : « Le voir de retour sur les parquets en sueur en travaillant dur avec les arrières comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux... "T-Lue" va proposer la meilleure version de lui, a-t-il récemment annoncé dans un podcast. Quand vous avez ça chez un gars qui est aussi bon en sortie de temps-mort oui, je pense que vous pouvez faire 6, 7 ou 8ème à l’Est, et être une équipe très dure à prendre en Playoffs. Si vous êtes 6ème ce n’est pas dit que le 3ème vous batte. »



« Il n’y a pas de titre sans lui », a conclu son ancien GM, en n’oubliant pas de citer le plan anti-Raptors mis en place en Playoffs l’an passé. A lui de répéter ce genre de petits exploits pour être enfin (re)considéré…

Après Kyrie Irving en 2011, drafté en 1ère position, les Cavs ont décidé de rééditer l’expérience en prenant un meneur avec le 8ème pick : Collin Sexton. Un choix validé par LeBron James avant qu’il ne s’envole pour la Californie et un joueur que connaît très bien Tyronn Lue. Vrai guerrier sur le terrain, l’ancien meneur d’Alabama débarque dans l’Ohio avec une petite hype et le départ de LeBron n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour lui.

En effet, Sexton aime avoir beaucoup la balle en main pour mettre du rythme. Et cela tombe bien : Lue compte accélérer le jeu de son équipe cette année. Le tout avec le numéro 2 sur le maillot, comme Kyrie Irving : « Je ne marche sur les traces de personne, a prévenu le rookie. J’arrive et je vais jouer mon propre style de jeu, a-t-il lancé au Plain Dealer. Kyrie portait effectivement le numéro 2, mais Mo Williams aussi. »

« Je vois des similitudes car il n’a pas peur de l’instant et Kyrie était comme ça, a commenté Lue. Il n’a pas peur des moments importants. On l’a vu à l’université l’an passé, et même en Summer League lorsqu’il a mis un 3-points pour égaliser et arracher la prolongation. Il n’a pas peur de ces moments-là. » Une intensité de tous les instants, des qualités des deux côtés du terrain et une présence impressionnant dans le moneytime : la Summer League de Las Vegas a fait saliver les fans des Cavs. Sera-t-il capable dès sa première année de prendre la place de titulaire à George Hill ?

La question est légitime tant ce dernier semble sur la pente descendante. « C’est un gamin intelligent avec beaucoup de potentiel, a d’ailleurs commenté l’ancien Spur au sujet de son nouveau coéquipier. Peu importe qui commence les matchs ou qui est remplaçant, on sera sur la même longueur d’onde et on va apprendre de chacun et prendre du plaisir. » Un mentor à l’écoute dans une équipe sans énormes ambitions dans l’immédiat : Sexton pourrait rapidement faire parler de lui…









Meneurs : George Hill, Collin Sexton

Arrières : Rodney Hood, J.R. Smith, Jordan Clarkson, John Holland

Ailiers : Kyle Korver, Cedi Osman, Sam Dekker, David Nwaba

Ailiers forts : Kevin Love, Larry Nance Jr., Billy Preston

Pivots : Tristan Thompson, Ante Zizic, Channing Frye

8ème de la Conférence Est

Le départ de LeBron James ne peut laisser indemne aucune équipe. Les 50 victoires de la saison passée en saison régulière devraient être un très lointain souvenir. Pour autant, la qualité du roster, moins dépeuplé que prévu, reste largement suffisante pour accrocher l’un des 8 tickets pour les Playoffs.

