NBA [J-15] Enfin la bonne pour les Denver Nuggets ?

A quand un retour des Nuggets en Playoffs ? Après deux saisons conclues en neuvième position de la Conférence Ouest, Denver veut maintenant rattraper le temps perdu. Battus en prolongation lors du match décisif pour l’accession en post-season par Minnesota l’an dernier, les Pépites du Colorado (46v - 36d) ne veulent plus revivre pareille déconvenue. « Je peux dire que j’en ai marre d’aller à la Lottery de la Draft. […] De cet été à l’année prochaine, nous devons devenir une équipe de Playoffs » exprimait un brin agacé le coach Mike Malone en fin de saison, convaincu que ses troupes étaient plus proches que jamais de retrouver les phases finales.



C’est donc avec un esprit conquérant que la franchise a entamé l’intersaison, entre la Draft avec le 14ème choix de Michael Porter Jr (Missouri), ailier ô combien talentueux mais au physique très fragile, et le recrutement du très revanchard Isaiah Thomas pour apporter encore plus de poids offensif à l’équipe, sixième meilleure attaque de la Ligue l’an passé.



Nuggets sans ailes



A contrario, la formation des Rocheuses a perdu l’un de ses meilleurs défenseurs, Wilson Chandler, parti renforcer les postes extérieurs des 76ers. Pas une bonne affaire quand on sait que Denver ne détient pas d’autres bons ailiers de formation et que l’effectif comporte peu de défenseurs confirmés dans ses rangs hormis Gary Harris et Paul Millsap.



L’ailier fort, justement, est attendu au tournant après une première campagne dans sa nouvelle équipe gâchée par une sale blessure à un poignet qui l’a immobilisé trois mois. Son association dans la raquette avec Nikola Jokic devait faire passer un cap à Denver, et dans le Colorado, on espère que ce retard à l’allumage sera réparé cette saison. Désormais, l’expérience de la défaite et les déceptions accumulées ces deux dernières années doivent servir de leçons à Jamal Murray et les jeunes Nuggets. En cas d’échec, l’avenir de Mike Malone sur le banc s’assombrirait grandement.









Jamal Murray, l’âme d’un franchise player ?



Après une année rookie d’apprentissage et une très belle confirmation pour sa saison sophomore, l’arrière de formation, décalé à la mène en l’absence de meneur de jeu d’envergure dans l’effectif, pourrait prendre encore un peu plus d’ampleur dans le jeu des Pépites. L’ancien combo guard de Kentucky, avec presque 17 points de moyenne l’an passé, a montré qu’il était un vrai soutien à Nikola Jokic (18.5 pts/m) en relais de Gary Harris (17.5 pts/m).



La question est maintenant de savoir s’il va se contenter d’être un lieutenant pour le pivot serbe ou s’il peut passer dans une autre catégorie, celle des « go-to-guys ». A 21 ans, sa marge de progression est encore énorme et ses qualités de scoreur et de shooteur en font déjà un joueur spectaculaire sur le parquet du Pepsi Center. Plus « bankable » que Jokic auprès des médias, le Canadien possède de nombreux atouts pour s’imposer comme la tête d’affiche de sa franchise dans les années à venir. Et pourquoi pas dès cette saison ?















Prolongé cet été au maximum avec un contrat de 146,5 millions de dollars sur cinq ans, Nikola Jokic va devoir assumer une nouvelle pression sur ses épaules. Ce qui ne devrait pas trop inquiéter le Serbe et sa bonhomie habituelle. Avec son jeu offensif ultra-complet et son statut proche d’un All-Star, le pivot des Balkans est le leader technique de sa franchise depuis deux saisons.



Sauf qu’il va falloir enfin valider ce statut par une qualification en Playoffs au risque de voir quelques critiques s’abattre sur lui et son investissement défensif ! Le duo complémentaire qu’il formera avec Paul Millsap a de quoi faire passer de mauvaises soirées à bon nombre de raquettes, à l’Est comme à l’Ouest, et après avoir encore raté le train de la post-season en 2018, Jokic n’a finalement plus beaucoup le droit à l’erreur.















Meneurs : Jamal Murray, Isaiah Thomas, Monte Morris



Arrières : Gary Harris, Malik Beasley



Ailiers : Will Barton, Michael Porter Jr, Juan Hernangomez, Torrey Craig



Ailiers forts : Paul Millsap, Trey Liles, Jarred Vanderbilt, Tyler Lydon



Pivots : Nikola Jokic, Mason Plumlee, Thomas Welsh







8ème de la Conférence Ouest

Cette saison encore, les spots 6-7-8 seront convoités par de nombreuses franchises et Denver fait partie des candidats déclarés à l’un de ses strapontins. Avec un cinq offensif et un banc assez complet malgré une fâcheuse faiblesse au poste d’ailier, les Nuggets ont tout pour animer cet exercice charnière de leur histoire et enfin franchir le dernier palier menant aux Playoffs.



