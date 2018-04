Dans dix jours, la saison régulière sera terminée en NBA, et le tableau des playoffs sera connu. Si à l'est le suspense est assez restreint, la donne est radicalement différente à l'ouest, où le niveau de compétitivité des franchises fait qu'une réelle incertitude plane quant à l'identité des équipes qui accompagneront les Houston Rockets, les Golden State Warriors et les Portland Trail Blazers dans le top 8, les partenaires de Damian Lillard ayant profité de leur succès acquis face aux Memphis Grizzlies (113-98) pour valider leur qualification dans la nuit de dimanche à lundi.

Pour le reste, entre les Los Angeles Clippers (10e) et les San Antonio Spurs (4e), tout reste encore possible. Les partenaires de Tony Parker ont néanmoins fait un pas en avant en dominant dimanche soir l'équipe de James Harden (100-83), brisant ainsi la série de onze succès de rang que tenaient leurs rivaux texans. Gregg Popovich et les siens, qui ont pu compter sur un LaMarcus Aldridge déterminant (23 points et 14 rebonds), ont désormais toutes les cartes en mains pour éviter le retour de Denver Nuggets (9e), qui comptabilisent quatre victoires de retard. Le Thunder, les Timberwolves, le Jazz et les Pelicans sont intercalés, or ces quatre équipes s'affrontaient justement dans la nuit de dimanche à lundi en confrontations directes.

Et à ce petit jeu, Oklahoma City a pu s'appuyer sur un Russel Westbrook décisif et auteur d'un nouveau triple double (26 points, 13 passes et 15 rebonds) pour aider sa franchise à prendre le meilleur sur New Orleans à l'extérieur (104-109), alors que Paul George n'a pas été en reste (27 points et 8 rebonds). OKC consolide donc sa fragile 5e place, juste devant Utah, qui est désormais passé devant Minneaopolis après sa victoire (97-121) dans le Minnesota, les Pelicans conservant pour l'heure le huitième et dernier sésame pour les playoffs à l'ouest. Mais Anthony Davis et les siens, qui semblent enfermés dans une mauvaise spirale, devront notamment se frotter, au cours de leurs cinq derniers matches de la saison régulière, aux Golden State Warrios, aux Clippers et aux Spurs.