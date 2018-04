Les NBA Playoffs 2018 sont de retour au cinéma !

ÉVÉNEMENT ! Vivez en direct les NBA Playoffs 2018, en grand, très grand, à partir du dimanche 22 avril au soir, en prime time, dans votre salle de cinéma, en exclusivité avec beIN SPORTS.



Les meilleures équipes des Conférences Est et Ouest s’affrontent pour accéder aux NBA Finals 2018 et ainsi prétendre au titre suprême. LeBron James, James Harden, Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Damian Lillard, Joel Embiid, ainsi que les Frenchies Rudy Gobert et Tony Parker vont tous tenter de détrôner les Golden State Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant, tenants du titre.



Un spectacle phénoménal, des gestes et des points de folie ainsi que des chocs entre superstars des parquets américains comme seules les phases finales de la NBA peuvent en proposer, le tout avec une image en HD sur écran géant et un son XXL pour que vous soyez au plus proche de l’événement.

A cette occasion, un jeu-concours beIN SPORTS exceptionnel sera organisé pour les spectateurs en salle de cinéma, avec des cadeaux NBA à gagner !

Pour connaître les salles qui diffusent l’événement en direct près de chez vous, cliquez sur le lien suivant.