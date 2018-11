Irving sur un nuage

Le choc de la conférence Est a tenu ses promesses. Boston a dompté Toronto au terme d’un gros match, conclu en prolongation par les Celtics (123-116) alors que les Raptors menaient encore de huit points au dernier quart. Kyrie Irving est le grand bonhomme du soir, auteur de 43 points. Et 11 passes en prime pour le double-double, avec un 18/26 au tir de gala. Si Toronto reste leader à l’Est, la franchise canadienne concède sa troisième défaite de rang après ses deux revers d’affilée à la maison face à New Orleans et Detroit.

Les fans des Celtics se sont enflammés de par le monde sur les réseaux sociaux, estimant souvent qu’il s’agissait de son meilleur match sous le maillot de Boston. En face, Kawhi Leonard a bien opposé un autre double-double à 31 points et 15 rebonds, mais il n’y avait pas grand-chose à faire face à la nuit magique d’Irving. L’enchaînement quatrième quart-prolongation était réellement sublime de la part du meneur des C’s, avec notamment 23 points cumulés sur ces 15 dernières minutes de la rencontre.

Pour le reste de la soirée, on peut noter les 28 points de Jimmy Butler, qui a guidé les 76ers vers le succès face au Jazz (113-107), où Rudy Gobert s’est contenté de 12 points et 10 rebonds. L’autre homme qui a affolé les statistiques se nomme Anthony Davis, 43 points et 17 rebonds pour faire gagner New Orleans à New York (124-129) avec un 41-28 pour les Pelicans au dernier quart. Mais rien à faire, ça restera bien peu face à l’enchantement total qu’a offert Irving à Boston, dans un de ces matches pleins de tension et de basket qui restent assez rares en saison régulière.