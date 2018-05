Golden State survit et décroche un match 7

Les Houston Rockets y ont cru pendant une mi-temps. Privés de leur meneur Chris Paul, les Texans sont à la fois passés très près et très loin d'un exploit retentissant: éliminer les Golden State Warriors en finale de la Conférence Ouest. En se fiant uniquement au score final (115-86) de ce match 6, il est tentant de penser que les Californiens ont dominé leur sujet et vécu une promenade de santé.

Pourtant, après un quart-temps, Stephen Curry et ses camarades étaient menés de 17 points (!) devant leur public. Douze minutes plus tard, malgré un début de réaction, la bande à James Harden comptait encore 10 points d'avance en rentrant au vestiaire. Pas de rythme, ni d'adresse et une fébrilité jamais entrevue depuis l'arrivée de Kevin Durant dans la baie de San Francisco en 2016, tout semblait mener à un fiasco pour les Warriors.

C'était avant que Klay Thompson, incandescent (35 points à 13/23 dont 9 paniers à 3 points) et son "Splash Brother" Curry (29 points à 12/23) ne fassent sauter la digue du Texas. "J'ai trouvé Klay incroyable ce soir. Pas seulement parce qu'il a marqué beaucoup de points et rentré 9 paniers à 3 points. Sa défense a été incroyable. Ce gars est une machine, toujours au trop physiquement et qui semble toujours rayonner quand on est dans le dur", a salué Steve Kerr sur ESPN après la rencontre.

Dépassés par l'intensité retrouvée des champions en titre et usés par leurs efforts colossaux en défense depuis le début de la série, les Rockets ont craqué dans les grandes largeurs en encaissant 64 points (pour 25 marqués...) sur les deux dernières périodes. Jusque-là réduite à sept joueurs, la rotation de Mike D'Antoni a été à peine élargie et James Harden (32 points, 9 passes et 7 rebonds) n'a pas été économisé à l'Oracle Arena (40 minutes de temps de jeu), ce qui ne manquera pas de faire tiquer les fans.

Il faudra pourtant pour les Rockets que le favori pour le titre de MVP de la saison régulière soit en pleine possession de ses moyens mardi. C'est vraisemblablement toujours sans Chris Paul, fauché par une blessure aux ischio-jambiers, qu'il tentera de priver Golden State des Finales NBA pour la première fois depuis trois ans dans un match d'appui dont tous les observateurs rêvaient il y a encore quelques semaines entre les deux meilleures franchises de la ligue cette saison.