Ch. France (pb): Bonnet intraitable

Charlotte Bonnet a remporté deux titres de championne de France en petit bassin jeudi, à Montpellier.

La nageuse de Nice a enlevé le 50m nage libre avec un record national à la clé, en 29"98, ainsi que le 100m nage libre en 52"00 (devant Marie Wattel en 52"39). Mehdy Metella s'est également adjugé un record de France sur 100m papillon, en 49"58 (devant Jérémy Stravius en 50"40).

On note aussi les records de France de Mathilde Cini sur 50m dos (26"46) et Fantine Lesaffre sur 200m 4 nages (2'07"67). On note enfin les sacres de Stravius sur 100m 4 nages (52"38) et de Lara Grangeon sur 1 500m nage libre (16'03"77).