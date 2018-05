Ch. de France-100m (M): Un ticket Metella-Stravius à Glasgow

Loin de l'effervescence de ce qui apparaît aujourd'hui comme un âge d'or révolu, quand les Bernard, Gilot, Bousquet et autre Leveaux affolaient les chronos et offraient au sprint français une densité exceptionnelle, la finale du 100m nage libre messieurs, d'ordinaire le temps fort des Championnats de France en grand bassin, a eu lieu ce mercredi, à Saint-Raphaël, dans un certain anonymat. Alors que la natation tricolore apparaît clairement au creux de la vague.

.@MMetella est champion de France du 100m nage libre en 48.42 devant @StraviusJs (48.90) et Maxime GROUSSET (49.57). @MMetella et @StraviusJs ont rempli les critères de sélection pour l’Euro 2018 à Glasgow #SaintRaphael2018 #RoadToGlasgow pic.twitter.com/kXABethJch — FFN (@FFNatation) 23 mai 2018

C'est dans ce contexte que Mehdy Metella conserve le titre accroché l'an dernier, à Schiltigheim, et s'impose en 48"42 devant l'ancien, qui fait de la résistance, un Jérémy Stravius (48"90) déjà qualifié la veille sur 50m dos ; l'Amiénois accompagnera donc aussi Metella sur la distance reine à l'Euro de Glasgow cet été (3-9 août). Le jeune Maxime Grousset (19 ans) complète le podium en 49"57.

Le contingent pour le rendez-vous écossais s'est encore enrichi de 4 autres qualifiés : s'il s'incline en finale du 200m papillon devant Jordan Coelho (1'58"52), Nans Roch (1'59"45) valide son ticket, tout comme Fanny Deberghes, sacrée championne de France du 100m brasse (1'08"29) ; Béryl Gastaldello fait le grand chelem avec le titre sur 50m dos, le record de France en 27"97 et donc la qualification en compagnie de sa dauphine du jour, Mathilde Cini (28"29).

A noter les titres décrochés sur 200m 4 nages par Guillaume Laure (2'02"51) et sur 800m par Fantine Lesaffre (8'44"31).