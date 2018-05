Ch. de France-100M (D): Nouveau RF pour Bonnet !

Dernière chef de file avec Mehdy Metella chez les garçons d'une natation française rentrée dans le rang, Charlotte Bonnet a le grand mérite d'assumer son statut cette semaine, à Saint-Raphaël, théâtre des Championnats de France en grand bassin. Déjà qualifiée sur 50m et 200m, la Niçoise décroche avec la manière samedi, à l'avant-dernier jour de la compétition, son billet sur la distance reine du 100m pour les Championnats d'Europe de Glasgow cet été (3-9 août).

De quoi valider son option mise sur la vitesse cette saison, puisque la Tricolore, après s'être approché à un centième de son record de France lors des séries matinales (53"37), établit en finale une nouvelle marque nationale référence en 52"74 ! Attendu, mais cette demi seconde retranchée est assurément de bon augure en vue du rendez-vous écossais ! Marie Wattel (53"53) et Margaux Fabre (54"48) complètent le podium et accompagneront Bonnet sur la distance lors du rendez-vous continental. Les Marseillaises Beryl Gastaldello (4e, 54''67) et Anouchka Martin (6e, 55''42) compléteront le relais 4x100m.

Le contingent des qualifiés s'enrichit également des 3 premiers du 200m dos avec dans l'ordre le champion de France clermontois Geoffroy Mathieu (1'58"84) et ses dauphins Maxence Orange (1'58"96) et Paul-Gabriel Bedel (1'59"53). Minima satisfaits également pour Fantine Lesaffre, victorieuse sur 200m 4 nages (2'12"26) devant Cyrielle Duhamel (2'12"68) et Camille Dauba (2'18"25). A noter enfin les titres secs de Lara Grangeon sur 1 500m (16'35"91) et de THéo Bussière sur 50m brasse (27"80).