Un pilote de 14 ans succombe à ses blessures…

Triste nouvelle. Un tout jeune pilote Moto3 est décédé ce lundi matin. Andreas Perez (Reale Avintia Academy), c’est son nom, un Espagnol de 14 ans, a été impliqué dans un accident, dimanche sur le circuit de Barcelone, lors de la quatrième manche du championnat du monde junior de sa catégorie. Il a succombé à ses blessures.

It is with deep sadness we have to report that Andreas Pérez has passed away #MotoGP would like to offer our condolences to his friends, team and family#MotoGP | https://t.co/IKxm0A4yoc pic.twitter.com/DrIqLX7Ilt