Rossi: "J’ai peur de Marquez, il détruit notre sport"

Le Grand Prix d’Argentine risque fort de laisser des traces indélébiles dans le paddock. Et la guerre entre Rossi et Marquez est à nouveau déclarée après que l’Espagnol a mis au sol l’Italien. La tension était palpable après la course. Ce dimanche en Argentine, Marc Marquez s’est trompé. A plusieurs reprises. Talentueux et agressif à souhait en piste, il n’a pas réussi à éviter le contact avec Valentino Rossi, ruinant la course de l’Italien qui a fini au sol. Une chute qui a ravivé les blessures longtemps à vif entre les deux parties.

Marc Marquez a bien essayé de venir s’excuser après coup mais une fois devant le box de Yamaha, il a, sans ménagement, été prié d’aller voir ailleurs. Une tension très forte qui cadre parfaitement avec le propos d’un Valentino Rossi très remonté et qui a pointé du doigt l'attitude de Marquez qui a touché 4 pilotes en course. "Un incident peut arriver à n'importe qui, vous pouvez faire une erreur en freinant, vous pouvez toucher l'autre, c’est la course. Mais depuis vendredi, Marquez l’a fait à Vinales, Dovizioso, à moi… (…) Si vous pilotez comme ça, cela devient un sport très dangereux et ça va mal finir", a plaidé « Il Dottore ». Le nonuple champion du monde MotoGP a demandé des sanctions à la direction de course.