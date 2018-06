Quartararo, cocorico !

La Marseillaise a retenti à Barcelone dimanche et rarement le paddock de Moto2 avait vu un vainqueur afficher une joie aussi démonstrative ! Fabio Quartararo a remporté le premier Grand Prix de sa carrière en Catalogne, confirmant les bonnes dispositions entrevues en début de week-end après sa pole position. Impeccable et dominateur après un dépassement sur Alex Marquez dans le quatrième tour, le pilote de 19 ans a affiché beaucoup de confiance et de maturité tout au long de la course. Jamais inquiété sur la deuxième partie de ce GP, le Niçois a pu répondre aux attentes placées en lui depuis ses débuts en Moto3 en 2015, devançant nettement le Portugais Nelson Oliveira, revenu à un point du leader du général Francesco Bagnaia.

"Je n'arrive pas à croire que j'ai gagné la course. Il me faut du temps pour réaliser. Le mental, la confiance... Quelque chose en moi avait changé récemment. C'est le meilleur moment de ma vie. C'est un cadeau pour la fête des pères", s'est réjoui Quartararo au micro d'Eurosport avant de fredonner avec émotion et les yeux fermés son hymne national. Maintenant que son compteur est débloqué, tous les espoirs sont permis pour le pilote Kalex-Speed Up.

Le potentiel que lui prêtaient les spécialistes depuis l'adolescence ne demandait qu'à se manifester de manière concrète et tout le monde attendra désormais de lui des résultats à la hauteur. Treizième la saison dernière, Fabio Quartararo intègre le top 10, non loin de Brad Binder et Marcel Schrötter. Avec 12 courses à disputer avant la fin de la saison, les opportunités d'améliorer cette position ne manqueront pas, à commencer par le Grand Prix des Pays-Bas dans quinze jours.